Александр Лукашенко о косметике в гостиницах: почему не заставить их покупать нашу продукцию?

Новости Беларуси В Беларуси на подъеме туризм. Зачастую шоп-туры гости страны устраивают не только по продовольственным магазинам и трикотажным рядам, едут и за косметикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это местные, из местного сырья. Как я говорю, что есть надо то, что у тебя производится за забором или у забора, и использовать то, что у тебя производится в основном. Поэтому это лучше, однозначно лучше. А мы не хотим продать, управляемая страна. Почему не хотим? Потому что у кого-то есть интерес по поставкам в наши гостиницы и прочее.

Почему нашу продукцию… не заставить их, откровенно скажу, покупать нашу продукцию? Если большие объемы, так он и скидку сделает, и будет ценовой сегмент тот же. Но, конечно, он взятку не даст.