«Образец того бизнеса, который надо иметь в Беларуси». Александр Лукашенко о производителе косметики «Витэкс»

Более 2 тысяч видов продукции марки «Витэкс» и «Белита» хорошо знакомы не только в нашей стране. Почти 60 % того, что производят, отправляется за рубеж: в Германию, Великобританию, Польшу, Пакистан – всего около 30 стран мира. И география постоянно расширяется. Сегодня это успешное предприятие, ежегодно наращивает мощности.

Средняя зарплата сотрудников в Минске приближается к отметке в 2000 рублей. Но не только в индустрии красоты удалось достичь успехов. Дело в том, что 15 лет назад «Витекс» стало собственником убыточного предприятия в Узденском районе. Хозяйский подход к работе, а главное желание: и сегодня это одно из лучших хозяйств региона. Там успешно занимаются животноводством, выращивают овощи и фрукты, производят соки и даже чипсы. Конечно, не забывают и об основном направлении. На землях хозяйства выращивают травы, которые позже используют в производстве косметики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Образец того бизнеса, который надо иметь в Беларуси. У него на земле (сельхозпроизводство. - Прим.) хорошее дело, у него основное производство. Он может маневрировать, где-то поддержать, где-то перекрестно финансировать: деревенька, сад. Люди живут хорошо, и сам приезжает туда душой отдыхать. Это правильно.

В Беларуси именно таким образом и надо действовать. Если бизнесмен, предприниматель старается что-то детям оставить и сам нормально жить, надо многопрофильное иметь производство. Тем более у нас это можно. У нас бери – не хочу. Конечно, никто не отдаст тебе суперприбыльное хозяйство. Хотя, если предложишь производство в два раза выше и прочее – бери, хоть в Дзержинске этот комплекс, комбинат. Бери, но нужен результат. Взял убыточное хозяйство – сегодня сам радуется.