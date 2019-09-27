Во время визита на «Витекс» Александр Лукашенко подарил женщинам косметику

Новости Беларуси. Тональниками «Витэкс» пользуются модницы из 32 государств. А знакомы ли белорусские леди с нашей косметикой? Александр Лукашенко поинтересовался предпочтениями главы Администрации и прекрасной полвины президентского пула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А рекомендации пользоваться своим – считай, поручение главы государства. В целях рекламы – подарки сопровождающим лицам по-джентельменски за счет Президента. Так Александр Лукашенко поздравил Наталью Качанову с прошедшим днем рождения.