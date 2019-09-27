Во время визита на «Витекс» Александр Лукашенко подарил женщинам косметику
Новости Беларуси. Тональниками «Витэкс» пользуются модницы из 32 государств. А знакомы ли белорусские леди с нашей косметикой? Александр Лукашенко поинтересовался предпочтениями главы Администрации и прекрасной полвины президентского пула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А рекомендации пользоваться своим – считай, поручение главы государства. В целях рекламы – подарки сопровождающим лицам по-джентельменски за счет Президента. Так Александр Лукашенко поздравил Наталью Качанову с прошедшим днем рождения.
– Наталья Николаевна, что из этого «ай»?
– Вот тушь для ресниц хорошая, хороший вот этот лак для ногтей. Укрепляющая основа вот эта под лак очень хорошая.
– В общем, я человек небогатый. Но я хочу (учитывая, что у тебя недавно был день рождения)… ты вот скажи, что женщинам подарить. Недорогое, куда столько женщин!
– Пришли. За мой счет, не за твой. Но ты уже по себестоимости продай, а то накрутишь там прибыль.
– Со скидкой, как теперь модно.
– Всем после мероприятия от Президента вручишь тюбик.