«Своё надо использовать». Александр Лукашенко пообещал пользоваться белорусской косметикой

Новости Беларуси. Следуя призыву «переходить на отечественную косметику», Александр Лукашенко решил начать с себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Следуя призыву «переходить на отечественную косметику», Александр Лукашенко решил начать с себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Ты мне должна сказать, что надо, и я обещаю, что никогда – даже если кто-то подарит, я вам тогда передам взамен на это. А то из Японии какую-то гадость, из Израиля, еще откуда-то. Ну, хорошие они люди, но свое надо использовать.
– У нас есть достойные абсолютно свои продукты, потому что наши продукты побеждают по итогам опросов журнала Cosmopolitan.