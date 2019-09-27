«Своё надо использовать». Александр Лукашенко пообещал пользоваться белорусской косметикой

– Ты мне должна сказать, что надо, и я обещаю, что никогда – даже если кто-то подарит, я вам тогда передам взамен на это. А то из Японии какую-то гадость, из Израиля, еще откуда-то. Ну, хорошие они люди, но свое надо использовать.

– У нас есть достойные абсолютно свои продукты, потому что наши продукты побеждают по итогам опросов журнала Cosmopolitan.