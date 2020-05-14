«Можно будет нарастить поставки этой продукции». Меры поддержки экспорта белорусских товаров обсудили в Совете Республики

Новости Беларуси. Возможные пути и меры поддержки экспорта белорусских товаров в нынешней ситуации обсуждали 14 мая в верхней палате парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние месяцы наши поставки за границу товаров и услуг заметно просели. Мировая экономика закрыта. Это напрямую повлияло и на транспортировку в страну нефти и нефтепродуктов.

В этой связи депутатский корпус сегодня должен активизировать работу по принятию ряда документов, уверены парламентарии. В частности, тех, которые регулируют порядок экспорта товаров и услуг. Возможно, в этих целях также потребуется инициировать изменения правовых актов Евразийского экономического союза. Впрочем, на отдельных направлениях сегодня, напротив, наблюдается положительная динамика.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Ситуация на внешних рынках может особенно востребовать отдельные виды нашей продукции. В первую очередь это продовольствие, что может помочь нашим производителям сельхозпродукции. У нас всегда были востребованы отдельные виды медицинского оборудования на внешних рынках. Мы надеемся, эта тенденция будет продолжаться, и здесь можно будет нарастить поставки этой продукции.

Андрей Евдоченко, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Больше всего прибавку в этом году мы имеем по продукции сельского хозяйства и по продовольственным товарам. Здесь мы имеем в экспорте за первый квартал плюс 120 миллионов, причем основной прирост дала группа молочной продукции, мясных изделий. Неплохо идем в экспорте по группе машины, оборудование, транспортные средства – здесь у нас прирост составил плюс 55 миллионов. Положительно сработала наша деревообрабатывающая отрасль – здесь у нас плюс 35 миллионов в экспорте по первому кварталу за счет прироста экспорта ДСП, ДВП, фанеры, мебели. Также неплохо сработали текстильщики. Мы имеем прирост плюс 25 миллионов в экспорте текстильных товаров, одежды и обуви.