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«Можно будет нарастить поставки этой продукции». Меры поддержки экспорта белорусских товаров обсудили в Совете Республики

14 мая 2020 14:53
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Новости Беларуси. Возможные пути и меры поддержки экспорта белорусских товаров в нынешней ситуации обсуждали 14 мая в верхней палате парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

За последние месяцы наши поставки за границу товаров и услуг заметно просели. Мировая экономика закрыта. Это напрямую повлияло и на транспортировку в страну нефти и нефтепродуктов.  

«Можно будет нарастить поставки этой продукции». Меры поддержки экспорта белорусских товаров обсудили в Совете Республики-1

В этой связи депутатский корпус сегодня должен активизировать работу по принятию ряда документов, уверены парламентарии. В частности, тех, которые регулируют порядок экспорта товаров и услуг. Возможно, в этих целях также потребуется инициировать изменения правовых актов Евразийского экономического союза. Впрочем, на отдельных направлениях сегодня, напротив, наблюдается положительная динамика.  

«Можно будет нарастить поставки этой продукции». Меры поддержки экспорта белорусских товаров обсудили в Совете Республики-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Ситуация на внешних рынках может особенно востребовать отдельные виды нашей продукции. В первую очередь это продовольствие, что может помочь нашим производителям сельхозпродукции. У нас всегда были востребованы отдельные виды медицинского оборудования на внешних рынках. Мы надеемся, эта тенденция будет продолжаться, и здесь можно будет нарастить поставки этой продукции.  

«Можно будет нарастить поставки этой продукции». Меры поддержки экспорта белорусских товаров обсудили в Совете Республики-7

Андрей Евдоченко, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси: 
Больше всего прибавку в этом году мы имеем по продукции сельского хозяйства и по продовольственным товарам. Здесь мы имеем в экспорте за первый квартал плюс 120 миллионов, причем основной прирост дала группа молочной продукции, мясных изделий. Неплохо идем в экспорте по группе машины, оборудование, транспортные средства – здесь у нас прирост составил плюс 55 миллионов. Положительно сработала наша деревообрабатывающая отрасль – здесь у нас плюс 35 миллионов в экспорте по первому кварталу за счет прироста экспорта ДСП, ДВП, фанеры, мебели. Также неплохо сработали текстильщики. Мы имеем прирост плюс 25 миллионов в экспорте текстильных товаров, одежды и обуви.     

«Можно будет нарастить поставки этой продукции». Меры поддержки экспорта белорусских товаров обсудили в Совете Республики-10

 

Такие встречи как сегодня парламентарии и эксперты называют важной дискуссионной площадкой. Выработанные рекомендации используются в  правоприменительной практике, доводятся до правительства.   

# Экспорт # Экономика # Сергей Рачков # Андрей Евдоченко

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