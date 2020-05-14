Сергей Румас о переговорах с «Газпромом»: большие шансы договориться о справедливой цене для Беларуси на 2020 год

Новости Беларуси. Драйверами роста белоруской экономики в этом году по-прежнему выступают сельское хозяйство, строительство, а в сфере услуг – IT-сектор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Республиканский и местные бюджеты за четыре месяца выполнены с профицитом, что говорит о сбалансированности доходов и расходов. Нет причин беспокоиться и за выплаты по внешним займам.
Президент, принимая с докладом Сергея Румаса: апрель в силу определённых обстоятельств был непростым (читать далее).
Правительство рассчитывает на постепенное восстановление пострадавших секторов экономики летом этого года. Страны открываются, спрос на белорусскую продукцию есть. Поэтому Совмин ожидает, например, от промышленности роста уже с июня-июля. Что касается цены на природный газ, то белорусы хотели бы платить за этот энергоноситель справедливую цену.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Сегодня у нас есть все основания показать на цифрах, что цена 127 долларов по доходности для «Газпрома» превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья. Сегодня мы даже говорим о том, что белорусы не хотят никакой льготной цены, белорусы не хотят российской цены – белорусы хотят справедливую цену по сути, которая обеспечивает доходность для «Газпрома» такую же, как поставки на другие рынки. Цены по сравнению с тем, когда мы отрабатывали этот контракт в конце 2019 года, значительно упали, и, я надеюсь, что эти наши аргументы будут услышаны российской стороной. На май запланированы переговоры с «Газпромом». Я считаю, что у нас большие шансы договориться о справедливой цене по газу для Республики Беларусь на 2020 год.
Одно из главных требований Президента в работе нашей экономики остается неизменным – сохранение трудовых коллективов. Помимо прочего это позволит нашим предприятиям, когда откроются рынки, заполнить те ниши продукции, которые образовались за время вынужденного простоя в других странах.