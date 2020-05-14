Сергей Румас о переговорах с «Газпромом»: большие шансы договориться о справедливой цене для Беларуси на 2020 год

Новости Беларуси. Драйверами роста белоруской экономики в этом году по-прежнему выступают сельское хозяйство, строительство, а в сфере услуг – IT-сектор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский и местные бюджеты за четыре месяца выполнены с профицитом, что говорит о сбалансированности доходов и расходов. Нет причин беспокоиться и за выплаты по внешним займам.

Президент, принимая с докладом Сергея Румаса: апрель в силу определённых обстоятельств был непростым (читать далее).

Правительство рассчитывает на постепенное восстановление пострадавших секторов экономики летом этого года. Страны открываются, спрос на белорусскую продукцию есть. Поэтому Совмин ожидает, например, от промышленности роста уже с июня-июля. Что касается цены на природный газ, то белорусы хотели бы платить за этот энергоноситель справедливую цену.