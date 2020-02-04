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Александру Лукашенко показали, как делается белорусский фарфор. Его реакция

04 февраля 2020 20:24
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Новости Беларуси. Бумага – не единственное хрупкое градообразующие предприятие Добруша. Почти в каждой белорусской семье есть сервиз из этого города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александру Лукашенко показали, как делается белорусский фарфор. Его реакция-1

В цехах фарфорового завода сегодня было во всех смыслах горячо: глава государства внепланово приехал на завод, посмотрел производство.

Александру Лукашенко показали, как делается белорусский фарфор. Его реакция-4

Хрупкость экономических показателей фарфорового завода зависит от возросшего импорта посуды. Предприятию 40 лет. Последние три им руководит Александр Винокуров. Все доходы вкладывают в модернизацию.

Александру Лукашенко показали, как делается белорусский фарфор. Его реакция-7

Фарфор – самая элитная керамика. Но такая посуда постоянно нуждается в современных формах.

Александру Лукашенко показали, как делается белорусский фарфор. Его реакция-10

Самую изящную посуду из Добруша ценят за границей. 85 % сервизов и тарелок уходит на экспорт. Две трети – в Россию. Европейские объемы должны увеличиться после вхождения в состав ВТО.

Александру Лукашенко показали, как делается белорусский фарфор. Его реакция-13

Штат завода – более 1000 человек, в основном женщины. А в райцентрах, как известно, именно женская занятость сложный вопрос. Поэтому, несмотря на модернизацию, глава государства требует людей беречь, как и это хрупкое производство. В общем, основа есть, но надо покрыть глазурью.

Александру Лукашенко показали, как делается белорусский фарфор. Его реакция-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Такой завод один, его надо привести в идеальное состояние. Это наше лицо. После распада Союза сколько их было у нас? 56, все угробили, шесть осталось. И наш самый крупный. Так надо его сохранить.

Александру Лукашенко показали, как делается белорусский фарфор. Его реакция-19

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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