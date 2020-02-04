Александру Лукашенко показали, как делается белорусский фарфор. Его реакция

Новости Беларуси. Бумага – не единственное хрупкое градообразующие предприятие Добруша. Почти в каждой белорусской семье есть сервиз из этого города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В цехах фарфорового завода сегодня было во всех смыслах горячо: глава государства внепланово приехал на завод, посмотрел производство.

Хрупкость экономических показателей фарфорового завода зависит от возросшего импорта посуды. Предприятию 40 лет. Последние три им руководит Александр Винокуров. Все доходы вкладывают в модернизацию.

Фарфор – самая элитная керамика. Но такая посуда постоянно нуждается в современных формах.

Самую изящную посуду из Добруша ценят за границей. 85 % сервизов и тарелок уходит на экспорт. Две трети – в Россию. Европейские объемы должны увеличиться после вхождения в состав ВТО.

Штат завода – более 1000 человек, в основном женщины. А в райцентрах, как известно, именно женская занятость сложный вопрос. Поэтому, несмотря на модернизацию, глава государства требует людей беречь, как и это хрупкое производство. В общем, основа есть, но надо покрыть глазурью.