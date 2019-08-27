Президент Беларуси потребовал у правительства более тщательно готовить нормативно-правовые акты

Новости Беларуси. Александр Лукашенко потребовал от правительства более тщательной подготовки нормативно-правовых актов, чтобы не вносить постоянные коррективы в законы, в том числе по средствам указов главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом он заявил на встрече с первым вице-премьером Александром Турчиным и вице-премьером Владимиром Дворником. Совет Министров внес на рассмотрение сразу два документа. Один из них касается законодательства о государственной аграрной политике. Проектом указа предлагается упростить порядок оказания спонсорской помощи слабым сельхозпредприятиям. Новшества позволят создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в сельское хозяйство. Сегодня в помощи нуждаются 49 хозяйств из 1400. Второй документ, подготовленный правительством, затрагивает лицензирование отдельных видов деятельности. По проекту соответствующее разрешение не потребуется тем, кто занимается оказанием психологической помощи, лечением животных и некоторыми другими видами деятельности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопросы лицензирования. Я так понимаю, что проект указа вами подготовлен в правительстве по поручению, которое было дано на совещании с предпринимателями в свое время.

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Но при этом я хочу сказать, что мы предприняли в последнее время беспрецедентные шаги по отмене лишних разрешений, то есть лицензирования. Я уже не знаю, какие направления у нас регулируются таким образом, каким видом деятельности надо заниматься, чтобы идти получать разрешение. У нас, в общем-то, либерализирована эта система настолько, насколько ни в одной стране она не либерализирована.

Но, опять же говорю, жизнь идет, все изменяется. Видимо, что-то где-то надо подкорректировать.