«Что мы в результате получили?» Александр Лукашенко поинтересовался финансовыми итогами Европейских игр

Новости Беларуси. На встрече с первым вице-премьером Александром Турчиным и вице-премьером Владимиром Дворником Президент поинтересовался финансовыми итогами II Европейских игр, которые прошли в Минске в июне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом Александр Лукашенко обратил внимание на то, что проведение таких форумов – это в том числе имиджевый проект и честь для любой страны. А успешное выступление спортсменов к тому же позволяет сплотить общество. 14 медалей завоевали белорусы на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ Яркий пример – итоги чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который недавно завершился в Венгрии. Белорусы разделили первое место с командой Германии. Президент уже дал поручение наградить спортсменов и тренерский штаб за высокие достижения, награды также получат первые наставники триумфаторов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вам поручал, когда мы готовились к Европейским играм, взять на контроль финансовую сторону дела. Вы же понимаете, что это серьезный вопрос, это миллионы долларов, которые мы потратили на проведение этих Игр. И очень важно для любого предпринимательства или бизнеса, насколько мы смогли компенсировать эти затраты – насколько можно подсчитать их. При этом я хочу, чтобы наши люди, которые уж очень были потом обеспокоены (в основном так называемая оппозиция, им что ни сделай – все плохо), что мы не компенсировали, не перекрыли те траты, которые были осуществлены в канун и во время проведения этих Игр. Они напрочь забывают, что такое имидж Беларуси, что такое туристический приток во время Игр, после Игр особенно, а он увеличивается. Какой доход, какую прибыль принесли эти Игры нашим компаниям – общепиту, музеям, выставкам, артистам и так далее.

Но ладно, мы это оставляем в стороне, меня интересует финансовая сторона дела. Что мы в результате этих Игр получили? При этом хочу подчеркнуть: такие форумы – это честь для любой страны, поэтому за них и борются, и не каждому отдают такие форумы. Мы будем всегда проводить на высочайшем уровне – это еще и объединяет нацию. Тем более, когда спортсмены хорошо выступают. И на Европейских играх молодцы, выступили достойно. А еще достойней выступили недавно на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, заняв первое место. Молодцы, ну просто молодцы. И я для себя отметил, что теперь я буду ходить постоянно на их соревнования, потому что они достойно на это отвечают, в отличие от некоторых наших представителей массовых и народных видов спорта.