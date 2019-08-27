В Беларуси завершается жатва зерновых. Убрано свыше 2 млн 100 тыс гектаров

Жатва близится к завершению. Пока вес хлебного каравая более 6 миллионов 400 тысяч тонн. Основную прибавку теперь ждут от Витебской области. В северном регионе остаются необмолоченными 10 % площадей. Там в среднем с гектара получают 30 центнеров зерна. К слову, это на 5 центнеров больше, чем годом ранее.