Новости экономики за 26.08.2019

Новости Беларуси. Сохранит ли доллар лидирующие позиции в мировой финансовой системе, как изменилась география экспортных поставок белорусского меда и почему торговая война США и Китая обвалила фондовые рынки? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
ТОРГОВАЯ ВОЙНА ОБВАЛИЛА КИТАЙСКИЕ РЫНКИ
Торговая война обвалила китайские рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фондовые индексы Китая открылись падением на фоне обострения торгового конфликта с США.
На гонконгской бирже все ключевые «голубые фишки» оказались в отрицательной зоне. Максимальное падение 26 августа составило 3,27 %.
Накануне США анонсировали повышение с 1 октября действующих пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов на 30 вместо 25 %. Вместе с тем с 1 сентября будут увеличены пошлины на товары объемом 300 миллиардов долларов на 15 вместо 10 %.
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