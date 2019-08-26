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Новости экономики за 26.08.2019

26 августа 2019 16:45
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Новости Беларуси. Сохранит ли доллар лидирующие позиции в мировой финансовой системе, как изменилась география экспортных поставок белорусского меда и почему торговая война США и Китая обвалила фондовые рынки? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ТОРГОВАЯ ВОЙНА ОБВАЛИЛА КИТАЙСКИЕ РЫНКИ

Торговая война обвалила китайские рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фондовые индексы Китая открылись падением на фоне обострения торгового конфликта с США.

Новости экономики за 26.08.2019-1

На гонконгской бирже  все ключевые «голубые фишки» оказались в отрицательной зоне. Максимальное падение 26 августа составило 3,27 %.

Накануне США анонсировали повышение с 1 октября действующих пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов на 30 вместо 25 %. Вместе с тем с 1 сентября будут увеличены пошлины на товары объемом 300 миллиардов долларов на 15 вместо 10 %.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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