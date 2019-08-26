Новости экономики за 26.08.2019

Новости Беларуси. Сохранит ли доллар лидирующие позиции в мировой финансовой системе, как изменилась география экспортных поставок белорусского меда и почему торговая война США и Китая обвалила фондовые рынки? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ТОРГОВАЯ ВОЙНА ОБВАЛИЛА КИТАЙСКИЕ РЫНКИ

Торговая война обвалила китайские рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фондовые индексы Китая открылись падением на фоне обострения торгового конфликта с США.