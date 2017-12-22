«Все предложения бизнес-среды отныне становятся обязательными для рассмотрения»: о чем говорил Президент с представителями деловых кругов Беларуси

Новости Беларуси. 22 декабря во Дворце Независимости подписан декрет «О развитии цифровой экономики», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К диалогу Александр Лукашенко пригласил представителей деловых кругов.
Малый и средний бизнес – это важнейшая составляющая устойчивого развития экономики страны – уверен Президент. Вместе с тем, все решения в части либерализации условий для ведения бизнеса необходимо реализовать в максимально короткие сроки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Саморегулирование бизнеса, минимизация вмешательства должностных лиц госорганов в его деятельность – вот основа проводимой в стране работы по развитию экономики. Именно на это направлен указ о Совете по развитию предпринимательства. Он нацелен на то, чтобы превратить Совет в действительно мощную структуру, стоящую на страже интересов бизнеса. Для этого он наделeн соответствующими инструментами.
Раньше бизнес-структуры жаловались, что чиновники не воспринимают всерьeз их предложения. Теперь этого не будет. Все технические помехи для активной деятельности Совета устранили, расширили его полномочия. Отмахнуться от ваших рекомендаций госорганы просто так больше не смогут. Все предложения бизнес-среды отныне становятся обязательными для рассмотрения. Поэтому по крупицам собирайте здравые идеи коллег из регионов, которых в Минске порой не слышат. Вносите конкретные предложения и продвигайте их в жизнь, инициируйте принятие необходимых правовых актов. Если нужно мое участие – в заседании Совета накопилось таких вопросов – пожалуйста, приглашайте.
Я много-много раз агитировал за то, чтобы этот Совет аккумулировал идеи и перерабатывал даже идеи этих политических обидчиков. Ведь и они часто между строк пусть, но говорят дельное. Все это надо собирать, пропускать через Совет и вносить конкретные предложения по необходимости. Я не говорю, что предложение внес – оно принято. Вести диалог бизнеса и власти госструктурам необходимо постоянно. Совет по развитию предпринимательства – главная площадка, но не единственная. Актив, представляющий интересы деловых кругов, должен взаимодействовать с местной властью в каждом городе и районе.
Формат встречи – открытый и конструктивный диалог. В зале присутствовали представители практически всех направлений бизнеса – это порядка 250 человек. Они получили возможность напрямую задать вопросы главе государства.
Главная просьба деловых кругов – не менять правила бизнес-игры в течение нескольких последующих лет. Александр Лукашенко, в свою очередь, запретил принимать подзаконные акты по либерализации бизнеса без согласования с предпринимателями.
Главная цель – создать условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь: Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики»