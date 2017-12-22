«Все предложения бизнес-среды отныне становятся обязательными для рассмотрения»: о чем говорил Президент с представителями деловых кругов Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Саморегулирование бизнеса, минимизация вмешательства должностных лиц госорганов в его деятельность – вот основа проводимой в стране работы по развитию экономики. Именно на это направлен указ о Совете по развитию предпринимательства. Он нацелен на то, чтобы превратить Совет в действительно мощную структуру, стоящую на страже интересов бизнеса. Для этого он наделeн соответствующими инструментами.

Раньше бизнес-структуры жаловались, что чиновники не воспринимают всерьeз их предложения. Теперь этого не будет. Все технические помехи для активной деятельности Совета устранили, расширили его полномочия. Отмахнуться от ваших рекомендаций госорганы просто так больше не смогут. Все предложения бизнес-среды отныне становятся обязательными для рассмотрения. Поэтому по крупицам собирайте здравые идеи коллег из регионов, которых в Минске порой не слышат. Вносите конкретные предложения и продвигайте их в жизнь, инициируйте принятие необходимых правовых актов. Если нужно мое участие – в заседании Совета накопилось таких вопросов – пожалуйста, приглашайте.

Я много-много раз агитировал за то, чтобы этот Совет аккумулировал идеи и перерабатывал даже идеи этих политических обидчиков. Ведь и они часто между строк пусть, но говорят дельное. Все это надо собирать, пропускать через Совет и вносить конкретные предложения по необходимости. Я не говорю, что предложение внес – оно принято. Вести диалог бизнеса и власти госструктурам необходимо постоянно. Совет по развитию предпринимательства – главная площадка, но не единственная. Актив, представляющий интересы деловых кругов, должен взаимодействовать с местной властью в каждом городе и районе.