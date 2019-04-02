Президент Беларуси назначил нового министра сельского хозяйства и продовольствия

Новости Беларуси. 2 апреля Президент принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 2 апреля Президент принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, Анатолий Хотько назначен на должность министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. При этом глава государства отметил, что в этой сфере еще есть некоторые проблемы. В частности, новому министру придется бороться за соблюдение технологий в полях и больше внимание обратить на животноводство. Кстати, в этой сфере у Анатолия Хотько есть опыт. До назначения министром он три года возглавлял Белорусское государственное объединение по животноводству.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:
В растениеводстве немного проще, и мы хоть как-то работаем относительно того, как это требуется. Что касается животноводства, то это финишное производство нашего сырья в сельском хозяйстве (молока, мяса и так далее), здесь у нас проблем хватает. Вы тоже это, наверное, хорошо знаете. А если животноводство не в порядке, то тогда и растениеводство не надо.
Вы до мозга костей животновод. Вся ваша биография связана с работой с животными. Вы и образование получили в этой сфере, и, как мне докладывают, на последнем месте работы, с которого вы идете на должность министра, у вас неплохо складывались дела. Поэтому, учитывая ваш опыт и те проблемы, которые у нас есть в сельском хозяйстве, мной принято решение о направлении вас в Министерство сельского хозяйства руководить.
Александр Лукашенко: Дисциплина и порядок должны лежать в основе всего. Чтобы не было подобных разборок