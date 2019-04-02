Президент Беларуси назначил нового министра сельского хозяйства и продовольствия

Так, Анатолий Хотько назначен на должность министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. При этом глава государства отметил, что в этой сфере еще есть некоторые проблемы. В частности, новому министру придется бороться за соблюдение технологий в полях и больше внимание обратить на животноводство. Кстати, в этой сфере у Анатолия Хотько есть опыт. До назначения министром он три года возглавлял Белорусское государственное объединение по животноводству.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:

В растениеводстве немного проще, и мы хоть как-то работаем относительно того, как это требуется. Что касается животноводства, то это финишное производство нашего сырья в сельском хозяйстве (молока, мяса и так далее), здесь у нас проблем хватает. Вы тоже это, наверное, хорошо знаете. А если животноводство не в порядке, то тогда и растениеводство не надо.