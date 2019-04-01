Опубликован список самых популярных товаров, поставляемых из Беларуси в Россию и наоборот

Новости Беларуси. В 2018 году экспорт в Россию молока и молочных продуктов превысил 1,5 миллиарда долларов. Ко дню Единения народов двух стран опубликован список наиболее популярных товаров, поставляемых из Беларуси в Россию и наоборот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пятерку основных статей отечественного экспорта, кроме молочки, вошли грузовые автомобили, мясо и мясные продукты, тракторы, а также запчасти для различной техники. Среди импорта преобладает сырая нефть, природный газ, черный металл и легковые автомобили. В целом за год на российский рынок отправлено товаров на 13 миллиардов долларов. Это 38 % всего белорусского экспорта.