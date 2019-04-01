Прямой эфир

Опубликован список самых популярных товаров, поставляемых из Беларуси в Россию и наоборот

01 апреля 2019 16:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В 2018 году экспорт в Россию молока и молочных продуктов превысил 1,5 миллиарда долларов. Ко дню Единения народов двух стран опубликован список наиболее популярных товаров, поставляемых из Беларуси в Россию и наоборот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пятерку основных статей отечественного экспорта, кроме молочки, вошли грузовые автомобили, мясо и мясные продукты, тракторы, а также запчасти для различной техники. Среди импорта преобладает сырая нефть, природный газ, черный металл и легковые автомобили. В целом за год на российский рынок отправлено товаров на 13 миллиардов долларов. Это 38 % всего белорусского экспорта.

Больше новостей экономики за 1 апреля здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Первый праворульный белорусский электробус уедет в Ноттингем
01 апреля 2019 16:51

Первый праворульный белорусский электробус уедет в Ноттингем

Александр Лукашенко: Я никогда не смирюсь, чтобы в моей стране был бардак
31 марта 2019 18:55

Александр Лукашенко: Я никогда не смирюсь, чтобы в моей стране был бардак

Те самые коровы из «Купаловского»: сравниваем содержание с ветеринарными правилами
31 марта 2019 17:22

Те самые коровы из «Купаловского»: сравниваем содержание с ветеринарными правилами