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Новости экономики за 01.04.2019

01 апреля 2019 16:51
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Новости Беларуси. С какого возраста теперь можно посещать казино? Сколько денег в банке хранит среднестатистический белорусский вкладчик, и зачем отечественному электробусу правый руль? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опубликован список самых популярных товаров, поставляемых из Беларуси в Россию и наоборот

С 1 апреля в Беларуси в казино можно только с 21 года

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ВКЛАДА В БЕЛОРУССКИХ БАНКАХ СОСТАВЛЯЕТ 8620 РУБЛЕЙ

Средний размер вклада в белорусских банках составляет 8620 рублей. Последнее исследование показало, что в общем объеме сбережений по-прежнему преобладают депозиты в иностранной валюте, но их доля неуклонно снижается, в то время как срочные вклады в рублях растут опережающими темпами.

Новости экономики за 01.04.2019-1

Стоит отметить и сохраняющуюся тенденцию роста популярности безотзывных вкладов. В настоящее время их объем уже составляет более 60 %. Общее же количество вкладов превышает 2 миллиона.

Первый праворульный белорусский электробус уедет в Ноттингем

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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