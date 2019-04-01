Новости экономики за 01.04.2019

Новости Беларуси. С какого возраста теперь можно посещать казино? Сколько денег в банке хранит среднестатистический белорусский вкладчик, и зачем отечественному электробусу правый руль? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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С 1 апреля в Беларуси в казино можно только с 21 года

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ВКЛАДА В БЕЛОРУССКИХ БАНКАХ СОСТАВЛЯЕТ 8620 РУБЛЕЙ

Средний размер вклада в белорусских банках составляет 8620 рублей. Последнее исследование показало, что в общем объеме сбережений по-прежнему преобладают депозиты в иностранной валюте, но их доля неуклонно снижается, в то время как срочные вклады в рублях растут опережающими темпами.