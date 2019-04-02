Состояние и перспективы белорусско-китайского межпарламентского сотрудничества обсудят 2 апреля

Новости Беларуси. Перспективы двустороннего сотрудничества Беларуси и Китая. 2 апреля состоятся переговоры спикера Палаты представителей Владимира Андрейченко с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обсудят состояние и перспективы белорусско-китайского межпарламентского сотрудничества, другие актуальные вопросы взаимодействия. Страны успешно реализуют инициативу «Один пояс и один путь». Беларусь является её ключевым звеном с учётом осуществления на территории страны проекта создания Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», который уже сравнивают с жемчужиной Шёлкового пути.