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Состояние и перспективы белорусско-китайского межпарламентского сотрудничества обсудят 2 апреля

02 апреля 2019 06:43
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Новости Беларуси. Перспективы двустороннего сотрудничества Беларуси и Китая. 2 апреля состоятся переговоры спикера Палаты представителей Владимира Андрейченко с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состояние и перспективы белорусско-китайского межпарламентского сотрудничества обсудят 2 апреля-1

Стороны обсудят состояние и перспективы белорусско-китайского межпарламентского сотрудничества, другие актуальные вопросы взаимодействия. Страны успешно реализуют инициативу «Один пояс и один путь». Беларусь является её ключевым звеном с учётом осуществления на территории страны проекта создания Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», который уже сравнивают с жемчужиной Шёлкового пути.

# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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