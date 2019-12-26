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Рост зарплат бюджетников – почти на 17 %. Что предусматривает бюджет Минской области на 2020 год

26 декабря 2019 16:03
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Новости Беларуси. Бюджет региона на 2020 год утвержден на сессии Минского областного Совета депутатов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, более 60 % расходов направят на финансирование социальной сферы. Заложен и рост зарплат бюджетников почти на 17 %.

Рост зарплат бюджетников – почти на 17 %. Что предусматривает бюджет Минской области на 2020 год-1

Рост зарплат бюджетников – почти на 17 %. Что предусматривает бюджет Минской области на 2020 год-3

Николай Куховец, начальник главного финансового управления Миноблисполкома:
Данный проект был сформирован на основании параметров социально-экономического развития и ожидаемой оценки исполнения бюджета 2019 года. В основу формирования бюджета положен базовый сценарий экономического развития.

Рост зарплат бюджетников – почти на 17 %. Что предусматривает бюджет Минской области на 2020 год-6

Николай Рогащук, председатель Комитета экономики Миноблисполкома:
В следующем году, конечно, у нас ожидается не такой рост, как в 2019-м. Мы видим, что большая часть нашего и ВРП, и экспорта товара и услуг зависит от одной компании – это поставки сырьевых наших ресурсов Белорусской калийной компании, с учетом тех прогнозов, которые есть на мировом рынке, с учетом падения спроса на этот товар. Мы будем ставить задачи по восполнению этих объемов другими предприятиями за счет создания новых производств, которые открылись в этом году, которые должны открыться в следующем году. У нас есть все резервы и возможности выполнить задание, которое нам доведено.

В 2019 году в регионе выполнены все ключевые экономические показатели. Экспорт товаров и услуг принес в бюджет 10 миллиардов рублей. Прямые иностранные инвестиции пополнили копилку Минской области почти на полмиллиарда.

Рост зарплат бюджетников – почти на 17 %. Что предусматривает бюджет Минской области на 2020 год-9

Рост зарплат бюджетников – почти на 17 %. Что предусматривает бюджет Минской области на 2020 год-11

# Государственный бюджет Беларуси # Экономика # Николай Куховец # Николай Рогащук # Фотофакт

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