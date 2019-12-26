Новости экономики за 26.12.2019

Новости Беларуси. Когда на белорусские НПЗ начнет поступать казахстанская нефть, как оплатить лечение средствами семейного капитала и зачем макулатуру продавать через биржу? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. У КАЗАХСТАНА ЕСТЬ ДОГОВОРЕННОСТИ С РОССИЕЙ О ТРАНЗИТЕ НЕФТИ В БЕЛАРУСЬ Казахстанская нефть придет на белорусские НПЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 декабря в посольстве этой страны в Минске сообщили, что общеполитическая договоренность о транзите через Россию уже есть. Соглашение о поставке будет подписано после урегулирования внутриведомственных вопросов.

О датах и конкретных цифрах говорить пока рано. Объемы поставок и цена будут определяться при заключении прямых договоров с нефтедобывающими компаниями Казахстана. Белорусская таможня пополнила бюджет на 8,8 млрд рублей в 2019 году МИНЗДРАВ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТНОЙ МЕДПОМОЩИ Средства семейного капитала теперь можно использовать в полном объеме либо по частям, в том числе досрочно на получение платных медицинских услуг.

Министерство здравоохранения своим постановлением определило порядок такого использования. Согласно документу, необходимость в этом подтверждается заключением врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения. Прописаны все необходимые договоры, справки и другие бумаги, а также алгоритм действий. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. Напомним, программа семейного капитала продлена еще на пять лет. С 2020 года сумма будет начисляться в национальной валюте. Только в 2020-м на эти цели в бюджете предусмотрено порядка 350 миллионов рублей. МАКУЛАТУРУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВНЕСТИ В ПЕРЕЧЕНЬ БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ Макулатура станет товаром, сделки по которому компании и предприниматели обязаны будут заключать только на биржевых торгах. Соответствующий проект постановления Совмина вынесен на общественное обсуждение.

Авторы документа рассчитывают, что это позволит усовершенствовать механизм ценообразования, а также упорядочить оборот этого сырья. Биржевая цена будет формироваться как для внутреннего рынка, так и для продажи на экспорт. Минимальная сделка составит 1 тысячу евро. Это примерно 10-11 тонн. Меньшие партии по-прежнему можно будет сдавать заготовительным и перерабатывающим предприятиям напрямую, без участия в биржевых торгах. СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРПЛАТА В НОЯБРЕ 1113,1 РУБЛЕЙ Средняя начисленная заработная плата по стране в ноябре составила 1113 рублей. То есть после уплаты подоходного налога и взноса в фонд соцзащиты среднестатистический белорус получил на руки 957 рублей.