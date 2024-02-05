Белорусская экспозиция будет представлена на крупнейшей выставке «Продэкспо» в Москве
Беларусь остается важным торговым партнером России. Особенно высоко ценятся на российском рынке наши продукты питания. Чтобы держать марку качества, предприятия вкладывают солидные средства в обновление производства, безукоризненное соблюдение санитарных нормативов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Говоря о нынешнем времени возможностей, Президент всегда подчеркивает, что спрос на белорусскую продукцию громадный. А обеспечивая собственную продовольственную безопасность, мы одновременно производим такой экспортный продукт, который востребован всегда.
Свою экспозицию наша страна представит на выставке «Продэкспо». Она начинает работу 5 февраля в Москве и станет крупнейшим событием для пищевой промышленности в России и Восточной Европе. Участие принимают более 2 тысяч компаний из 35 стран. По 9 февраля экспозиция Беларуси продемонстрирует многообразие ассортимента продовольственных товаров, а также широкие возможности для сотрудничества и поставок на внешние рынки.
Игорь Груцо, начальник управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна «Белгоспищепром»:
В этом году участие примут 23 предприятия концерна «Белгоспищепром». Они будут находиться в разных павильонах, но общая площадь арендованных нами для собственных стендов мест – около 350 квадратных метров. Хочу подчеркнуть, что на таких выставках наша основная цель, глобальная – я говорю в целом за концерн – обеспечить устойчивое развитие наших предприятий за счет максимизации экспорта и получения выгодных контрактов на закупку сырья и материалов.
Спрос на продовольствие – величина постоянная. Оставаться в тренде на рынках разных стран, завоевывать симпатии покупателей позволяет высокое качество белорусских продуктов питания.