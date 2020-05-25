Александр Лукашенко рассчитывает на быстрое восстановление экономики Беларуси после открытия мировых рынков

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит возможность скорого восстановления в национальной экономике после падения, вызванного закрытием стран и мировых рынков в условиях пандемии. Об этом он заявил 25 мая на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в последнее время основное внимание уделялось экономике и лечению людей в связи с пандемией.

«В связи с той истерией, которая развернулась в СМИ, наложила жесточайший отпечаток на людей и через людей на экономику, главами государств всей планеты были приняты серьезные решения о закрытии стран (читай – закрытии экономики)», – констатировал белорусский лидер.

Соответствующая обстановка, в том числе у основных партнеров Беларуси, не могла не сказаться и на экономическом развитии ее самой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Экономика у нас экспортно ориентированная. Поэтому произошло определенное падение экономики, хотя приемлемое для нас падение. Терпимо. Это говорит о том, что если открытие стран будет более интенсивным, чем сейчас (а процесс уже начался, его уже никто не остановит, потому что люди возмутились, они не хотят сидеть в изоляции), то мы сможем быстро восстановить свою экономику.

Более того, глава государства отметил, что даже в нынешней ситуации многие отрасли, такие как сельское хозяйство, строительство, IT-сектор и ряд других, дают приличный прирост.

«Вопрос будет с промышленностью. Потому что не могли купить комплектующих (все, что было, мы израсходовали). И, естественно, продать не могли свою продукцию. Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал на будущее», – считает Президент Беларуси.

Александр Лукашенко:

Поэтому мы не могли забыть об экономике. Но, естественно, мы переживали за то, как будут складываться дела с лечением разного рода заболеваний, связанных с коронавирусом.

На совещание были приглашены глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, Управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман и председатель ФПБ Михаил Орда.