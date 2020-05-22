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Новости экономики за 22.05.2020

22 мая 2020 15:33
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Новости Беларуси. Срок действия каких документов продлевается на три месяца, когда может быть отменен роуминг с Евросоюзом и сколько сельских населенных пунктов газифицированы за последние пять лет?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ ГАЗИФИЦИРОВАНО 586 СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

586 сел за последние 5 лет. Министерство энергетики обнародовало некоторую статистику деятельности своих предприятий по обеспечению населенных пунктов страны природным газом. На 22 мая газифицированы все райцентры и города, а также 84 рабочих поселка и в общей сложности почти 4,5 тысяч сел и агрогородков.

Новости экономики за 22.05.2020-1

С 2015 года прирост протяженности сетей природного газа превысил 9 тысяч километров. Общая же их длина сегодня составляет более 63 тысяч километров.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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