Каждый сорт разрабатывают минимум 12 лет. Как растят знаменитую белорусскую «бульбу»

Новости Беларуси. В Беларуси завершена посадка картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под культуру в стране отведено 50 тысяч гектаров – это приблизительно на уровне прошлого года. Фиолетовая и втрое полезнее. В Беларуси запатентуют новый сорт картошки Меж тем, специалисты ожидают повышенный спрос на урожай. Экспортных направлений у Беларуси прибавилось. Кроме Украины и Молдовы – традиционных рынков сбыта – наш картофель покупают в Казахстане и Грузии. О новых сортах, трендах и прогнозах аграриев – Дмитрий Боярович.

Это – место рождения многих белорусских сортов картофеля. НПЦ по картофелеводству здесь законодатель моды. Впрочем, она меняется не так быстро, как, скажем, на одежду. Ведь, чтобы разработать новый сорт «бульбы», нужно минимум 12 лет, а чаще всего полвека. Сегодня в реестре сортов картошки в Беларуси 150 наименований. 70 % полей засеивается отечественными.

Людмила Козлова, заведующая лабораторией НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

Лидирующие позиции у нас занимает среднеранний сорт Бриз. У него вот такая желтая кожура и желтая мякоть, он в средней степени разваривается и дошел даже до Сахалина, где очень хорошо себя показал. На втором месте по посадочным площадям давно известный среднеспелый сорт Скарб. У него тоже желтая кожура и мякоть. Он меньше разваривается, зато хорошо лежит, у него очень высокая урожайность.

Каждый из этих сортов имеет разные свойства. Какой-то создан для быстрого урожая, другой – с более поздним всходом. Есть виды для длительного хранения или с высоким содержанием крахмала. И каждый создан под потребителя, хозяйство или фермера.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Белорусский картофель интересен и названиями сортов. Более желтая – Юлия, покраснее – Гарантия, а средний вариант – Журавинка. Есть еще, к примеру, Палац, Першацвет и Мастак.

Посадка картофеля в Беларуси в 2020 году завершена. Площадь осталась та же – 50 тысяч гектаров. Впрочем, некоторые хозяйства посевы увеличили, надеясь на высокую цену на «второй хлеб».

Этот вопрос, правда, осложняется ситуацией в России. Там в 2019 году перевыполнили план по урожаю картошки. Впрочем, это повод диверсифицировать экспорт, повышая качество культуры. Семенной картофель – кроме традиционных рынков для обычного, Украины и Молдовы – поставляется в Казахстан, Узбекистан и Грузию.

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

Если будет хорошая картофельная погода с хорошим уровнем осадков и невысокой температурой, то урожай будет высокий и цены низкими. Если все-таки мы будем видеть засуху в период вегетации, то цены будут подниматься.

Тему картофеля поднимал и Президент Беларуси. Во время рабочего визита в Витебскую область Александр Лукашенко отметил: для того, чтобы выгодно продать продукцию за рубеж, аграриям нужно грамотно спланировать работу сейчас. Глава государства выразил уверенность: в этом сезоне будет спрос на картофель. Значит, нужно сеять. Александр Лукашенко: «Надо посеять побольше картофеля – это будет спасение» Интересно, что с небольшим, но все же сокращением площадей посадки картофеля его урожайность увеличивается. Сейчас в среднем это 30 тонн с гектара. Показатель ниже западноевропейского, но, с учетом разницы в климате (в Беларуси период вызревания клубня на два месяца короче) достойный.