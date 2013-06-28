Превышение нормативных складских запасов остаётся актуальным для «Гомсельмаша»

Новости Беларуси. Превышение нормативных складских запасов остаётся актуальным для отдельных белорусских предприятий. Не исключение - флагман отечественного сельхозмашиностроения - «Гомсельмаш». На сегодняшний день запасы техники вдвое больше месячной нормы.

Проблемы с реализацией возникли на предприятии ещё в прошлом году: непроданными остались около 800 зерноуборочных комбайнов.

Василий Новиков, заместитель директора департамента региональных продаж РУП «ПО Гомсельмаш»:

Сложная ситуация с увеличением остатков на складах объединения сложилось, в первую очередь, с тем, что значительно сократились объемы закупки по республиканской программе по технике сельскохозяйственной и зерноуборочной. Если по Указу Президента ежегодно должно закупаться 3 тысячи зерноуборочных комбайнов и около 400 кормоуборочной техники, то в 2012 году всего лишь было закуплено 770 единиц зерноуборочной техники и 220 – кормоуборочных.

Невостребованные уже модернизированным отечественным агрокомплексом машины не нашли покупателя и на традиционных соседних рынках. Засуха 2012 в России и Казахстане свела спрос на белорусскую технику к нулю. Главой государства поставлена задача разгрузить склады уже в сентябре, а к первому января окончательно выйти на нормативные показатели. Предприятию в этом помогут на государственном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Сегодня мы будем рассматривать возможность внедрения пилотного проекта с работой «Гомсельмаша» на Украину через лизинг. С Россией эта работа уже давно ведется, с Украиной попробуем.