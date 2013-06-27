Прямой эфир

Беларусь и Россия создадут совместное предприятие по использованию космической группировки аппаратов

27 июня 2013 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Россия договорились о создании совместного предприятия по использованию космической группировки аппаратов. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель Федерального космического агентства России Владимир Поповкин.

На встрече с премьер-министром Михаилом Мясниковичем глава «Роскосмоса» также отметил, что создание подобного рода проекта позволит использовать полученные из космоса снимки более эффективно.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития отношений, а также подвели итоги года практической эксплуатации белорусского космического аппарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Поповкин, руководитель Федерального космического агентства России:
Есть предприятие «Пеленг» у вас, которое занимается разработкой и изготовлением оптических систем, в том числе и для космических комплексов. Предприятие нуждается в гарантированном сотрудничестве и в гарантированных заказах со стороны России. Одной из форм этой гарантии должно быть участие России.

# Экономика # Космос

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь намерена увеличить поставки техники и продуктов питания в Челябинскую область России
27 июня 2013 11:38

Беларусь намерена увеличить поставки техники и продуктов питания в Челябинскую область России

Есть ли выгода строить объекты «хозяйственным» способом?
26 июня 2013 17:19

Есть ли выгода строить объекты «хозяйственным» способом?

В Брестской области из-за сильных ливней подтопленными оказались тысячи гектаров полей
26 июня 2013 17:16

В Брестской области из-за сильных ливней подтопленными оказались тысячи гектаров полей