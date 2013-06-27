Беларусь и Россия создадут совместное предприятие по использованию космической группировки аппаратов

Новости Беларуси. Беларусь и Россия договорились о создании совместного предприятия по использованию космической группировки аппаратов. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель Федерального космического агентства России Владимир Поповкин.

На встрече с премьер-министром Михаилом Мясниковичем глава «Роскосмоса» также отметил, что создание подобного рода проекта позволит использовать полученные из космоса снимки более эффективно.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития отношений, а также подвели итоги года практической эксплуатации белорусского космического аппарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Поповкин, руководитель Федерального космического агентства России:

Есть предприятие «Пеленг» у вас, которое занимается разработкой и изготовлением оптических систем, в том числе и для космических комплексов. Предприятие нуждается в гарантированном сотрудничестве и в гарантированных заказах со стороны России. Одной из форм этой гарантии должно быть участие России.