Новости Беларуси. Белорусские сенаторы одобрили законопроект по исполнению бюджета в 2012 году. Доходы республиканского бюджета практически соответствовали расходам. Дефицит сложился в размере 0,1% ВВП.

Все показатели экономической безопасности сохранены. Достигнута максимальная величина положительного сальдо внешней торговли, увеличились реальные денежные доходы населения, возросла рентабельность реализованной продукции, работ и услуг в промышленности, стабилизировался обменный курс белорусского рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.