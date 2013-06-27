Новости Беларуси. Беларусь намерена увеличить поставки техники и продуктов питания в Челябинскую область России. Переговоры проходят в эти дни.

В Челябинской области с официальным визитом находится белорусская делегация во главе с министром торговли нашей страны Валентином Чекановым. Стороны рассматривают состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник Управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

В рамках визита уже проведена контактно-кооперационная биржа в Южно-Уральской торгово-промышленной палате. Помимо этого, белорусская делегация посетила ряд предприятий области