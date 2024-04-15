Премьер-министры Беларуси и России проведут переговоры

Курс на стратегическое партнерство продолжают Беларусь и Россия. Новой главой в истории взаимоотношений Минска и Москвы стал полет Марины Василевской на Международную космическую станцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудничество активизируется не только в сфере космоса. Двигаться дальше предстоит в импортозамещении и создании равных условий для субъектов хозяйствования и людей.

Встречу премьеров анонсировал Александр Лукашенко в конце прошлой недели, во время своего рабочего визита в Москву, где состоялись предметные переговоры с Владимиром Путиным. Принять решения предстоит буквально по единичным вопросам. В последнее время союзное строительство набрало поистине рекордные темпы. При этом Президенты двух стран регулярно обсуждают двустороннюю повестку, как при личных встречах, так и по телефону.