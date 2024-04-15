Прямой эфир

Премьер-министры Беларуси и России проведут переговоры

15 апреля 2024 06:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Курс на стратегическое партнерство продолжают Беларусь и Россия. Новой главой в истории взаимоотношений Минска и Москвы стал полет Марины Василевской на Международную космическую станцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудничество активизируется не только в сфере космоса. Двигаться дальше предстоит в импортозамещении и создании равных условий для субъектов хозяйствования и людей.

Премьер-министры Беларуси и России проведут переговоры-1

Встречу премьеров анонсировал Александр Лукашенко в конце прошлой недели, во время своего рабочего визита в Москву, где состоялись предметные переговоры с Владимиром Путиным. Принять решения предстоит буквально по единичным вопросам. В последнее время союзное строительство набрало поистине рекордные темпы. При этом Президенты двух стран регулярно обсуждают двустороннюю повестку, как при личных встречах, так и по телефону.

Премьер-министры Беларуси и России проведут переговоры-4

Наша интеграция в прошлом году показала хорошие темпы роста, и сейчас подъем сохраняется. Годовой товарооборот превысил 53 миллиарда долларов, причем с положительным для Беларуси сальдо. Во многом это результат выполнения мероприятий 28 союзных программ.

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
Реально новой продукции нет. Государство ждёт от учёных больше фундаментальных идей
14 апреля 2024 18:15

Реально новой продукции нет. Государство ждёт от учёных больше фундаментальных идей

«Персонал у вас откровенно раздут». Президент о засилье «белых воротничков» в промышленности
14 апреля 2024 18:11

«Персонал у вас откровенно раздут». Президент о засилье «белых воротничков» в промышленности

Лицензирование на вывоз зерна ввели в Беларуси
12 апреля 2024 08:22

Лицензирование на вывоз зерна ввели в Беларуси

На ВДНХ прошла презентация Могилёвской области
12 апреля 2024 06:50

На ВДНХ прошла презентация Могилёвской области

«Первый завод полного цикла на территории РБ». Какие технологии используют в производстве автомобилей «БЕЛДЖИ»?
11 апреля 2024 16:55

«Первый завод полного цикла на территории РБ». Какие технологии используют в производстве автомобилей «БЕЛДЖИ»?

«У нас было и более 50% локализации». Повлияли ли санкции на производство автомобилей на «БЕЛДЖИ»?
11 апреля 2024 16:23

«У нас было и более 50% локализации». Повлияли ли санкции на производство автомобилей на «БЕЛДЖИ»?

Может ли сельское хозяйство прожить без дотаций? Спросили у директора предприятия
08 апреля 2024 17:23

Может ли сельское хозяйство прожить без дотаций? Спросили у директора предприятия

В Минсельхозпроде рассказали, сколько зерна планируют собрать в 2024 году
08 апреля 2024 16:01

В Минсельхозпроде рассказали, сколько зерна планируют собрать в 2024 году

Экспорт белорусских товаров достиг максимальных показателей с 2012 года
08 апреля 2024 06:36

Экспорт белорусских товаров достиг максимальных показателей с 2012 года

Минск готов высказать отношение к санкционной политике ЕС на ближайшем заседании ФАО
05 апреля 2024 16:51

Минск готов высказать отношение к санкционной политике ЕС на ближайшем заседании ФАО

«Есть техника и за Арктическим поясом». Вот чем белорусский производитель транспорта ответил на санкции
04 апреля 2024 20:11

«Есть техника и за Арктическим поясом». Вот чем белорусский производитель транспорта ответил на санкции

Михаил Баценко: вместе с санкциями для нас открылись новые возможности
04 апреля 2024 19:56

Михаил Баценко: вместе с санкциями для нас открылись новые возможности