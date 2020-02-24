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«Предстоит сумасшедшая работа». Михаил Мясникович о проекте развития евразийской экономической интеграции до 2025 года

24 февраля 2020 18:22
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Новости Беларуси. Комплекс мер, который позволит сделать ЕАЭС более эффективным, заложат в проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Об этом рассказал председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Предстоит сумасшедшая работа». Михаил Мясникович о проекте развития евразийской экономической интеграции до 2025 года-1

Он находится сейчас Казахстане и уже провел ряд встреч. Состоялись переговоры с президентом Токаевым, правительством и парламентом. Особое внимание уделили в переговорах проблемным вопросам. В настоящее время в реестре согласованных препятствий на рынке ЕАЭС находится 66 позиций. А 25 соглашений и договоров, подписанных в рамках экономического союза, до сих пор не ратифицированы. Все это тормозит его развитие. Партнерам предстоит найти выход из сложившейся ситуации.

«Предстоит сумасшедшая работа». Михаил Мясникович о проекте развития евразийской экономической интеграции до 2025 года-4

Михаил Мясникович, председатель коллегии ЕЭК:
Предстоит сумасшедшая работа. Там около 400 пунктов, и большинство из них – это разработка конкретных нормативно-правовых документов по реализации тех или иных направлений сотрудничества. В первую очередь нам надо устранить все препятствия, которые сегодня есть на евразийском экономическом рынке.

Очень большая пропасть между политической волей, которую обозначили главы государств, лидеры, и непосредственно теми, кто должен это все реализовать.

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Может быть, белорусам внести предложение, чтобы отменить все на все. То есть все государства принимают решения, но это должны быть решения, конечно, только глав государств. Что все одномоментно отменяют все барьеры, и все. И принимаем решение, что впредь новых не будет.

«Предстоит сумасшедшая работа». Михаил Мясникович о проекте развития евразийской экономической интеграции до 2025 года-7

# ЕАЭС # Экономика # Михаил Мясникович # Фотофакт

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