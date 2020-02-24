Президенты стран ЕАЭС могут встретиться 19 мая в Минске

Новости Беларуси. Стало известно, что 19 мая президенты стран ЕАЭС могут встретиться в Минске на экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Предстоит сумасшедшая работа». Михаил Мясникович о проекте развития евразийской экономической интеграции до 2025 года

Он ориентирован на малый, средний и крупный бизнес как стран ЕАЭС, так и третьих государств. Цель – объединить инвестиционный потенциал Союза, сформировать кооперационные связи, а также найти пути реализации экспортного потенциала ЕАЭС.