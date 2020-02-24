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Президенты стран ЕАЭС могут встретиться 19 мая в Минске

24 февраля 2020 18:21
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Новости Беларуси. Стало известно, что 19 мая президенты стран ЕАЭС могут встретиться в Минске на экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Он ориентирован на малый, средний и крупный бизнес как стран ЕАЭС, так и третьих государств. Цель – объединить инвестиционный потенциал Союза, сформировать кооперационные связи, а также найти пути реализации экспортного потенциала ЕАЭС.

Президенты стран ЕАЭС могут встретиться 19 мая в Минске-1

# ЕАЭС # Александр Лукашенко # Фотофакт

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