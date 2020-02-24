«Собрались те, кто осваивает азы предпринимательства». В вузах Беларуси топ-менеджеры расскажут, как начать своё дело

Новости Беларуси. О важном для бизнеса будут говорить в ближайшие дни в Беларуси. Пятая неделя предпринимательства открылась в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодное событие объединит сотни инициатив.

Своим видением развития бизнеса поделятся деловые круги из Китая и Евросоюза. Крупнейшей локацией уже традиционно станет форум «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика».

Акцент организаторы сделали на развитие предпринимательского потенциала молодёжи. В вузах по всей стране топ-менеджеры и бизнес-лидеры расскажут, как начать своё дело и успешно продвигаться на рынке. Молодежь также пригласят в офисы IT- компаний, логистических и банковских организаций.

Иван Гордиевский, член президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

Здесь собрались те, кто осваивает азы предпринимательства, это первый курс вообще, ребята, которые, возможно, свяжут свой путь с частным бизнесом. Сегодня я вкратце рассказал им об истории (не говорю обо всем бизнесе, а частично о своей немножко), насколько легко и трудно заниматься частным бизнесом. Ну и презентовал проект, который будем реализовывать от имени Республиканской конфедерации, не коммерческий проект, социальное предпринимательство в области культуры, туризма, зеленой экономики и микрофинансов, т.е это те направления, которые для поддержки бизнеса нужны.

Борис Дворецков, студент Института предпринимательской деятельности:

На этой конференции появилось очень много идей, которые я бы хотел воссоздать в реальности, и надеюсь, мне все это поможет, что я здесь услышал.