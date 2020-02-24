Прямой эфир

Об изменениях зарплаты бюджетникам можно будет сообщить на горячую линию Госконтроля

24 февраля 2020 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Комитет госконтроля проведет 25 февраля прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она будет посвящена начислению зарплаты бюджетникам после введения новых условий оплаты труда.

Об изменениях зарплаты бюджетникам можно будет сообщить на горячую линию Госконтроля-1

Обратиться в контрольное ведомство могут жители всех регионов страны. В частности, сообщить о фактах снижения зарплаты. Специалисты обещают проанализировать каждое обращение и дать объективную оценку. 

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Собрались те, кто осваивает азы предпринимательства». В вузах Беларуси топ-менеджеры расскажут, как начать своё дело
24 февраля 2020 11:55

«Собрались те, кто осваивает азы предпринимательства». В вузах Беларуси топ-менеджеры расскажут, как начать своё дело

МАГАТЭ оценит готовность инфраструктуры к запуску БелАЭС
24 февраля 2020 07:29

МАГАТЭ оценит готовность инфраструктуры к запуску БелАЭС

V неделя предпринимательства открывается в Минске: что будут обсуждать спикеры
24 февраля 2020 06:44

V неделя предпринимательства открывается в Минске: что будут обсуждать спикеры