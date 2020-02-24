Об изменениях зарплаты бюджетникам можно будет сообщить на горячую линию Госконтроля

Новости Беларуси. Комитет госконтроля проведет 25 февраля прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она будет посвящена начислению зарплаты бюджетникам после введения новых условий оплаты труда.

Обратиться в контрольное ведомство могут жители всех регионов страны. В частности, сообщить о фактах снижения зарплаты. Специалисты обещают проанализировать каждое обращение и дать объективную оценку.