Головченко: необходимо объединить усилия машиностроительных предприятий Союзного государства

Еще одна полезная необходимость, продиктованная временем. Чтобы успешно противостоять санкционной политике Запада, Беларусь и Россия активно развивают промышленную кооперацию. Совместные проекты позволяют замещать критический импорт. Это еще и новые рабочие места, налоги и, что самое важное, укрепление технологического суверенитета. О задачах, которые стоят перед предприятиями Союзного государства, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с председателем Союза промышленников «Прогресс» и генеральным директором Кировского завода Сергеем Серебряковым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под его началом одно из крупнейших российских предприятий машиностроительного профиля. И опыт Беларуси в этой отрасли нашим ближайшим соседям и партнерам очень интересен. Потому стороны намерены объединять усилия и выступать стабильными поставщиками продукции машиностроения на внутренний рынок Союзного государства. Перспективы такого двухстороннего сотрудничества весьма широки – от развития сельхозмашиностроения до интеграции и локализации производства основных деталей и узлов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

В последние годы мы существенно нарастили объемы сотрудничества. Много мы с вами посвятили времени обсуждению планов дальнейших и развития сотрудничества и консолидации наших усилий на общем рынке сельхозтехники Союзного государства, который испытывает сейчас ряд внутренних вызовов. С учетом того потенциала, который есть в нашей стране, в РФ, в частности на Петербургском тракторном заводе, надо двигаться дальше и объединять усилия.