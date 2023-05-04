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Минэкономики: за последние 30 лет продовольственная безопасность Беларуси значительно укрепилась

04 мая 2023 10:43
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Новости Беларуси. Провести посевную безукоризненно, на самом высоком уровне. Такую задачу ставил Президент перед аграриями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году показали достойный результат, и эту планку нужно удержать. Тем более, что условия благоприятные, а земля дает хороший урожай.  

Игорь Брыло: «Задачи поставлены. Будем стараться выполнять поручение Президента». Подробнее.  

Минэкономики: за последние 30 лет продовольственная безопасность Беларуси значительно укрепилась-1

Упорство и дисциплина приносят свои плоды. Об этом свидетельствуют и данные исследования, проведенного Министерством экономики. За последние три десятилетия продовольственная безопасность Беларуси значительно укрепилась. Наблюдается существенный рост производства сельскохозяйственной продукции. Так, поголовье скота и птицы увеличилось в 1,7 раза, в 1,6 раза выросли объемы зерновых и зернобобовых культур, а по молоку прибавили в полтора раза.  

# Сельское хозяйство # Экономика # Фотофакт

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