Игорь Брыло: «Задачи поставлены. Будем стараться выполнять поручение Президента»

Новости Беларуси. Сев ранних яровых культур завершили аграрии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о зерновых и зернобобовых, сахарной свекле. Буквально нынешний день остался, чтобы закончить работу со льном-долгунцом и яровым рапсом.

О ходе весенних полевых работ рассказали в Минсельхозпроде. Здесь руководствуются четким поручением Президента. Что касается остальных культур, срок окончательного сева определен главой государства – это 20 мая. Чтобы выполнить прямое поручение Александра Лукашенко, некоторым регионам нужно прямо сейчас поднапрячься, ведь нынешние дни потом год прокормят. Работы идут и по устранению вымочек и стихийных дорог.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы с активом области провели, подытожили те поручения, которые дал глава государства. Это касается вымочки, которую в этом году мы обязаны устранить все после ухода воды. Обязательно мы должны разобраться (у нас есть карты полей) со стихийными дорогами, которые очень хорошо видны с вертолета. Разобраться с контурностью полей, разобраться до последнего камня, скажем так. Тюки соломы, которые где-то лежат у окраины, и так далее. Эти задачи поставлены. Будем стараться выполнять поручение Президента.