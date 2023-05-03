Нежинский ГОК должен быть введён в эксплуатацию к 1 июня 2025-го. Как дела обстоят сейчас?

Новости Беларуси. Начать работу летом 2025 года должен Нежинский горно-обогатительный комбинат. Такую задачу поставил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совещании в Любани с участием первого вице-премьера Николая Снопкова обсудили план ввода в эксплуатацию. Определены сроки возведения всех объектов на площадке и выхода на проектные мощности.

Сегодня комбинат – полностью государственное предприятие. Некоторое оборудование закуплено ранее. Из-за отсутствия возможности пополнить площадку моделями европейского производства стоит задача перенастроить технологии под системы белорусских производителей, которые, к слову, являются мировыми лидерами в этой сфере.

Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Несмотря на сложные внешнеполитические условия, страна продолжает крупные инвестиционные проекты, поскольку они являются своеобразным драйвером экономики. По поручению Президента, в нашей стране реализуются в каждом районе один или несколько инвестпроектов. Причем для области есть задача строить крупные проекты. Здесь мы находимся на площадке одного проекта, который уже в достаточно продвинутой стадии реализации. А роль Госкомимущества сводится к следующему – функция обеспечивать регуляторику, если требуются различные распоряжения, постановления правительства или акты более высокого уровня.

Игорь Кожич, директор ОАО «Недра Нежин»:

Компания «Недра Нежин» полностью принадлежит государству – 60 % собственности Госимущества, 40 % – Нежинского райисполкома. Средства будут привлеченные для организации строительства Нежинского ГОКа. Основные объекты – это рудник, конечно. Мы будем продолжать развивать подземную часть рудника. Развивать поверхностный комплекс, который будет включать фабрику ТЭЦ. Все нам абсолютно понятно.