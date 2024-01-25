Предприятия Минпрома за 2023 год нарастили производство продукции на 12,6%

Промышленные предприятия Беларуси нарастили производство продукции в сопоставимых ценах почти на 13 % за прошлый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из ключевых задач для системы Минпрома – поставки за рубеж. В 2023-м промышленники нарастили экспорт на рынки стран СНГ в полтора-два раза. Отмечается также увеличение продаж в такие страны, как Мьянма, Турция, Вьетнам, Пакистан, Индия, Таиланд, Малайзия. Активнее отрасль стала работать на рынке Африки. Почти в 10 раз выросли отгрузки белорусских товаров в Марокко, несколько партий техники отправили в Тунис, Кению и Судан. По прогнозам профильного ведомства, по итогам прошлого года промпродукции будет произведено на сумму около 30 млрд рублей, и это исторический рекорд для системы Минпрома.