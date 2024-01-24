Новости экономики за 24.01.2024

Ветхость иностранной купюры больше не проблема для обменника. С 1 февраля в банках существенно снижаются требования к качеству банкнот. Главное – подлинность. Белстат подсчитал, на что белорусы тратят свой бюджет. Что в приоритете? И как гарантийный фонд поддержит предпринимателей? Об этом и не только в новостях экономики от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БЕЛАРУСИ ЗАПУСТИЛИ НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ КРЕДИТОВАНИЯ НЕБОЛЬШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В Беларуси запустили новый инструмент кредитования небольших производственных предприятий. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей и Банк развития реализуют совместный проект «Гарантийный фонд». Компаниям, у которых нет достаточного обеспечения для получения займов в коммерческих банках, будут предоставлять необходимые гарантии. Поручительство фонда будет распространяться на 60 % от суммы кредита. Стоимость такой услуги для субъектов малого и среднего бизнеса чуть более 1 % в год. В Евразийской экономической комиссии подвели итоги работы экономик стран Союза.

БЕЛОРУССКИЙ САХАР ВПЕРВЫЕ РЕАЛИЗОВАН В МОНГОЛИЮ ЧЕРЕЗ БУТБ Белорусский сахар впервые реализован в Монголию через Белорусскую универсальную товарную биржу. Таким образом, география биржевого экспорта сахара пополнилась еще одной азиатской страной. В 2023 году основными рынками сбыта отечественного продукта через биржу были Казахстан, Кыргызстан, Литва, Молдова и Узбекистан. При этом продолжалась работа по диверсификации рынков сбыта с упором на Азиатский регион. Учитывая высокий спрос на сахар в Монголии, данная страна рассматривалась как одно из наиболее перспективных направлений поставок. Белстат подсчитал, на что белорусы тратят деньги. Подробности.