Новости экономики за 25.01.2024

Рост зарплат и социальных выплат, а также что ждет мировую и белорусскую экономику в ближайшее время – прогноз озвучили эксперты ООН.

ООН ПРОГНОЗИРУЕТ СНИЖЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА 2024 ГОД

ООН прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики на этот год до 2,4 %. Эксперты отмечают, что высокие процентные ставки, слабая международная торговля, учащающиеся климатические катастрофы создают серьезные препятствия для глобального экономического роста. Аналитики предсказывают длительный период жестких условий кредитования и высоких затрат по займам. Обремененная долгами мировая экономика нуждается в дополнительных инвестициях. Прогнозируется, что в ряде крупных развитых стран экономический рост замедлится на фоне сокращения потребительских расходов и ухудшения ситуации на рынке труда. Что касается экономики Беларуси, то, по оценкам ООН, рост продолжится и составит в 2024 году 1,7 %.

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