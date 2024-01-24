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Белстат подсчитал, на что белорусы тратят деньги

24 января 2024 17:10
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На что белорусы тратят свой бюджет? Белстат подсчитал, что 36 % всех расходов среднего белоруса уходят на продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белстат подсчитал, на что белорусы тратят деньги -1

Далее в списке оплата транспортных расходов и жилищно-коммунальных услуг. На четвертом месте счета за интернет, телевидение и телефон. Примерно одинаковая часть бюджета уходит на одежду и обувь, здравоохранение, соцзащиту и прочие товары и услуги личного пользования. По данным выборочного обследования, в Беларуси к концу 2023 года семейные доходы, потраченные на домашнее хозяйство, составили 2 092 рубля в месяц, из которых 1 476 рублей пришлись на потребительские расходы.

Больше новостей экономики за 24 января здесь.

# Деньги # Экономика # Наталья Надольская

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