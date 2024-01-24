Объём промышленного производства в Заводском районе за 2023 год увеличился почти на 20%

Новости Беларуси. Промышленный сектор – драйвер экономики столицы. Наблюдается и рост экспорта товаров и услуг. Объем промышленного производства только в Заводском районе за прошлый год увеличился почти на 20 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Продукция поступает в 108 стран мира. Расширяются поставки также в страны Африки и Азии. Сегодня на территории Заводского района реализуют серьезные инновационные проекты. Один из них – строительство нового завода МАЗ с акцентом на пассажирский транспорт. Здесь будет создано более 300 рабочих мест. Также модернизируется Минский подшипниковый завод.

Наталья Будник, заместитель главы администрации Заводского района:

На территории нашего района реализуется очень важный инвестиционный проект по выпуску лекарственных препаратов. В этом году завершается реализация проекта. Будет введен в эксплуатацию производственный корпус, и начнется выпуск лекарственных препаратов. Продукция ориентирована на экспорт.

Сегодня Заводской район является одним из крупнейших не только в Минске, но и в стране по объемам промышленного производства. Здесь расположены гиганты индустрии, продукцию которых знают во многих странах мира. Только за 2023 год объем промышленного производства составил более 4 млрд рублей.