​Предприятия «Белгоспищепрома» на 80% обеспечивают потребности белорусов в кондитерских изделиях

Новости Беларуси. Почти 13 тысяч тонн сладостей пяти ведущих кондитерских предприятий страны поставлено на внутренний рынок с начала 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Белгоспищепром» на 80 % обеспечивает потребности белорусов в кондитерских изделиях. Выпущено более 100 новых наименований шоколада, включая аналоги известных торговых марок. До конца года будет увеличен выпуск импортозамещающей продукции.

Растут объемы поставок белорусских конфет за рубеж. В каких странах полюбили наши сладости, читайте здесь.