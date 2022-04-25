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​Предприятия «Белгоспищепрома» на 80% обеспечивают потребности белорусов в кондитерских изделиях

25 апреля 2022 18:31
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Новости Беларуси. Почти 13 тысяч тонн сладостей пяти ведущих кондитерских предприятий страны поставлено на внутренний рынок с начала 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Белгоспищепром» на 80 % обеспечивает потребности белорусов в кондитерских изделиях. Выпущено более 100 новых наименований шоколада, включая аналоги известных торговых марок. До конца года будет увеличен выпуск импортозамещающей продукции.

Растут объемы поставок белорусских конфет за рубеж. В каких странах полюбили наши сладости, читайте здесь.

​Предприятия «Белгоспищепрома» на 80% обеспечивают потребности белорусов в кондитерских изделиях-1

Что касается экспорта, то белорусские сладости отправились в 18 стран. Одно из самых активных экспортных направлений – азиатский рынок. За пять лет продажи в Китай выросли в 20 раз. Есть перспективы для реализации продукции в Сингапуре, Республике Корея, Японии, Вьетнаме и Таиланде.

Больше новостей экономики за 25 апреля читайте здесь.

# Продукты питания # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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