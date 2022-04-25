Новости экономики за 25.04.2022

Как параллельный импорт вернет ушедшие с российского рынка зарубежные бренды, готовы ли белорусские кондитеры в полном объеме заместить иностранные сладости на внутреннем рынке и какие изменения в оплате газа для владельцев домов анонсировали в Минэнерго?

Беларусь в ближайшее время завершит подключение к китайской платежной системе UnionPay. По данным Министерства финансов, это ускорит прохождение платежей, возврат выручки и, соответственно, налоговые поступления в бюджет. Некоторые белорусские банки и юрлица столкнулись с ограничениями по системе перевода платежей SWIFT и начали пользоваться альтернативными сервисами, в том числе китайской системой.

В РОССИЮ ВЕРНУТСЯ 200 БРЕНДОВ, УШЕДШИХ С РЫНКА. ПРОДАЖИ БУДУТ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

Минпромторг России предложил продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров. Так, в Россию вернутся 200 брендов, ушедших с рынка. Речь идет о готовой потребительской продукции, автомобилях и комплектующих. Среди товаров, вошедших в список, также текстиль, одежда, парфюмерия, оборудование, телефоны и компьютеры. Это так называемый параллельный импорт, то есть идет параллельно поставкам официальных дилеров. На товары есть лицензии, сертификаты качества производителя. Они легально ввозятся в страну и декларируются на таможне. Единственное отличие – это как раз отсутствие разрешения производителя или правообладателя. Раньше это было запрещено и наказывалось, а теперь ответственность снята.

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