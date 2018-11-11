Потребность в кадрах постоянно возрастает. Директор Департамента по авиации о проблемах и задачах национального авиаперевозчика

Новости Беларуси. Когда на второй взлетке приземлится первый самолет? В каком направлении будет развиваться Национальный аэропорт «Минск»? Как проконтролировать беспилотники? Об этом и не только – в большом интервью «Недели» с директором Департамента по авиации Артемом Сикорским, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: Наверное, не совсем правильно говорить – летная или нелетная: почти всегда бывает летная. Бывают просто условия, при которых выполнение полета будет в той или иной степени небезопасным.

Юлия Огнева:

Вот я человек, который боится летать. Можете меня убедить в том, что этого делать не стоит?

Артем Сикорский:

Я действительно горжусь нашими летчиками. Это очень профессиональные, высокоподготовленные специалисты. Есть даже школа, она еще со времен Советского Союза была, оставалась. И даже когда началась эксплуатация современных, новых авиалайнеров, эта школа, почерк белорусских авиаторов остался.

Вторая взлётно-посадочная полоса в Национальном аэропорту «Минск» откроется для судов в начале 2019 года

В настоящее время летный состав Беларуси не проходит подготовку, но это наша цель, к которой мы хотели бы прийти, потому что видим, что в ближайшее время мы столкнемся с дефицитом летного состава, потому что парк национального авиационного перевозчика, парк грузовых авиационных компаний расширяются. Приходят на рынок новые компании: такие, как, например, операторы бизнес-авиации, вертолетные перевозчики, то есть потребность в авиационных кадрах, в летном составе, кабинном персонале, в инженерно-техническом, диспетчерском персонале постоянно возрастает.

Юлия Огнева:

Эта какая-то далекая перспектива или уже можно будет говорить о среднесрочной?