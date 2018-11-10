Прямой эфир

В Гомеле проходит крупнейшая в стране IT-конференция «GECon–2018»

10 ноября 2018 12:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларуси необходимо больше программистов. Решать кадровый вопрос совместно с государственными вузами берутся и сами разработчики программного обеспечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле проходит крупнейшая в стране IT-конференция «GECon–2018»-1

Гомель принимает крупнейшую в стране региональную IT-конференцию. Технологии, дизайн, коммуникации с командой и построение доверительных отношений с партнерами и заказчиками: изучается самый передовой опыт.

В Гомеле проходит крупнейшая в стране IT-конференция «GECon–2018»-4

Андрей Ковалёв, организатор конференции:
У нас в регионе замечательные люди, которые хотят развиваться и двигать вперёд индустрию, IT, науку. У нас потенциал очень большой. Есть университеты, вся инфраструктура, которая позволяет растить кадры и специалистов.

В Гомеле проходит крупнейшая в стране IT-конференция «GECon–2018»-7

Сергей Кожемякин, участник конференции:
Как показывают последние несколько лет, спрос растёт гораздо быстрее, чем предложение профессиональных кадров. Помимо образования Беларуси, эту роль выполняют крупные компании.

В Гомеле проходит крупнейшая в стране IT-конференция «GECon–2018»-10

В Гомеле программисты собираются уже третий раз. Поделиться своим опытом приехали специалисты из Беларуси, России, Украины, Великобритании и США.

В Гомеле проходит крупнейшая в стране IT-конференция «GECon–2018»-13

# It-технологии # Экономика # Андрей Ковалев # Сергей Кожемякин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С 1 января для граждан стран ЕАЭС лимит ввоза товаров снизится до 500 евро
09 ноября 2018 18:12

С 1 января для граждан стран ЕАЭС лимит ввоза товаров снизится до 500 евро

Новости экономики за 09.11.2018
09 ноября 2018 18:12

Новости экономики за 09.11.2018

«Предприятие устойчиво работает». Румас позитивно оценил результаты работы «Борисовдрева»
09 ноября 2018 07:45

«Предприятие устойчиво работает». Румас позитивно оценил результаты работы «Борисовдрева»