В Гомеле проходит крупнейшая в стране IT-конференция «GECon–2018»

Новости Беларуси. Беларуси необходимо больше программистов. Решать кадровый вопрос совместно с государственными вузами берутся и сами разработчики программного обеспечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомель принимает крупнейшую в стране региональную IT-конференцию. Технологии, дизайн, коммуникации с командой и построение доверительных отношений с партнерами и заказчиками: изучается самый передовой опыт.

Андрей Ковалёв, организатор конференции:

У нас в регионе замечательные люди, которые хотят развиваться и двигать вперёд индустрию, IT, науку. У нас потенциал очень большой. Есть университеты, вся инфраструктура, которая позволяет растить кадры и специалистов.

Сергей Кожемякин, участник конференции:

Как показывают последние несколько лет, спрос растёт гораздо быстрее, чем предложение профессиональных кадров. Помимо образования Беларуси, эту роль выполняют крупные компании.