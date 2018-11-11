Вторая взлётно-посадочная полоса в Национальном аэропорту «Минск» откроется для судов в начале 2019 года
Новости Беларуси. На вопросы ведущей итоговой информационно-аналитической программы «Неделя» отвечает Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.
Юлия Огнева, СТВ:
Сейчас мы находимся там, где хорошо видна вторая взлетная. На каком этапе сейчас работы?
Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
На настоящий момент взлетно-посадочная полоса, рулёжная и магистральная дорожки в полном объеме готовы. Также были построены все необходимые здания и сооружения для обеспечения работы новой взлетно-посадочной полосы.
Мы находимся на аварийно-спасательной станции, которая предназначена для контроля за взлетом и посадкой воздушных судов. Это необходимо для того, чтобы обеспечить в случае – не дай Бог, конечно – какой-то ситуации прибытия аварийно-спасательной команды в течение считанных секунд.
После сдачи объекта в эксплуатацию начнется процедура его сертификации.
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Юлия Огнева:
Когда она уже сможет реально принять первое судно – пассажирское или грузовое?
Артем Сикорский:
Как только будут закончены все процедуры сертификации, данная полоса будет готова для приема воздушных судов.
Юлия Огнева:
2019, 2020 год?
Артем Сикорский:
В начале 2019 года мы уже будем принимать.
Юлия Огнева:
А что будет с первой взлеткой?
Артем Сикорский:
Она будет функционировать параллельно со второй взлетно-посадочной полосой. Когда будет принято решение о ее реконструкции, она будет закрыта для реконструкции. После этого она будет введена и будет функционировать.
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