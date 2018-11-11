Вторая взлётно-посадочная полоса в Национальном аэропорту «Минск» откроется для судов в начале 2019 года

Юлия Огнева, СТВ: Сейчас мы находимся там, где хорошо видна вторая взлетная. На каком этапе сейчас работы?

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: На настоящий момент взлетно-посадочная полоса, рулёжная и магистральная дорожки в полном объеме готовы. Также были построены все необходимые здания и сооружения для обеспечения работы новой взлетно-посадочной полосы.

Мы находимся на аварийно-спасательной станции, которая предназначена для контроля за взлетом и посадкой воздушных судов. Это необходимо для того, чтобы обеспечить в случае – не дай Бог, конечно – какой-то ситуации прибытия аварийно-спасательной команды в течение считанных секунд.

Артем Сикорский: Как только будут закончены все процедуры сертификации, данная полоса будет готова для приема воздушных судов.

Юлия Огнева: Когда она уже сможет реально принять первое судно – пассажирское или грузовое?

Юлия Огнева: А что будет с первой взлеткой?

Артем Сикорский: В начале 2019 года мы уже будем принимать.

Артем Сикорский:

Она будет функционировать параллельно со второй взлетно-посадочной полосой. Когда будет принято решение о ее реконструкции, она будет закрыта для реконструкции. После этого она будет введена и будет функционировать.

Наличие двух взлетно-посадочных полос – это основание для того, чтобы смело называться хабом.

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