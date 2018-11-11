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Вторая взлётно-посадочная полоса в Национальном аэропорту «Минск» откроется для судов в начале 2019 года

11 ноября 2018 17:16
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Новости Беларуси. На вопросы ведущей итоговой информационно-аналитической программы «Неделя» отвечает Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Юлия Огнева, СТВ:
Сейчас мы находимся там, где хорошо видна вторая взлетная. На каком этапе сейчас работы?

Вторая взлётно-посадочная полоса в Национальном аэропорту «Минск» откроется для судов в начале 2019 года-1

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
На настоящий момент взлетно-посадочная полоса, рулёжная и магистральная дорожки в полном объеме готовы. Также были построены все необходимые здания и сооружения для обеспечения работы новой взлетно-посадочной полосы.

Вторая взлётно-посадочная полоса в Национальном аэропорту «Минск» откроется для судов в начале 2019 года-4

Вторая взлётно-посадочная полоса в Национальном аэропорту «Минск» откроется для судов в начале 2019 года-6

Вторая взлётно-посадочная полоса в Национальном аэропорту «Минск» откроется для судов в начале 2019 года-8

Вторая взлётно-посадочная полоса в Национальном аэропорту «Минск» откроется для судов в начале 2019 года-10

Мы находимся на аварийно-спасательной станции, которая предназначена для контроля за взлетом и посадкой воздушных судов. Это необходимо для того, чтобы обеспечить в случае – не дай Бог, конечно – какой-то ситуации прибытия аварийно-спасательной команды в течение считанных секунд.

Вторая взлётно-посадочная полоса в Национальном аэропорту «Минск» откроется для судов в начале 2019 года-13

После сдачи объекта в эксплуатацию начнется процедура его сертификации.

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Юлия Огнева:
Когда она уже сможет реально принять первое судно – пассажирское или грузовое?

Артем Сикорский:
Как только будут закончены все процедуры сертификации, данная полоса будет готова для приема воздушных судов.

Вторая взлётно-посадочная полоса в Национальном аэропорту «Минск» откроется для судов в начале 2019 года-16

Вторая взлётно-посадочная полоса в Национальном аэропорту «Минск» откроется для судов в начале 2019 года-18

Вторая взлётно-посадочная полоса в Национальном аэропорту «Минск» откроется для судов в начале 2019 года-20

Юлия Огнева:
2019, 2020 год?

Артем Сикорский:
В начале 2019 года мы уже будем принимать.

Юлия Огнева:
А что будет с первой взлеткой?

Вторая взлётно-посадочная полоса в Национальном аэропорту «Минск» откроется для судов в начале 2019 года-23

Артем Сикорский:
Она будет функционировать параллельно со второй взлетно-посадочной полосой. Когда будет принято решение о ее реконструкции, она будет закрыта для реконструкции. После этого она будет введена и будет функционировать.

Наличие двух взлетно-посадочных полос – это основание для того, чтобы смело называться хабом.

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# Транспорт Беларуси # общество # Юлия Огнева # Артем Сикорский # Фотофакт

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