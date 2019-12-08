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Система приёмки багажа Drop off проходит тестовые испытания в аэропорту Минска

08 декабря 2019 15:51
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Национальный аэропорт «Минск» – главные воздушные ворота Беларуси. В XXI веке, чтобы не остаться за бортом и занять свою нишу среди зарубежных конкурентов, приходится держать руку на пульсе инновационных технологий. Всё для того, чтобы путь до трапа был как можно короче, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси»

Система приёмки багажа Drop off проходит тестовые испытания в аэропорту Минска-1

Василий Корнев, заместитель генерального директора по производству РУП «Национальный аэропорт Минск»:
В аэровокзальном комплексе установлено 8 стоек автоматической регистрации пассажиров. Пассажир может зарегистрироваться, выбрать своё посадочное место, получить посадочные талоны. Drop off сейчас проходит тестовые испытания. Это автоматизированная система приёмки багажа.

Система приёмки багажа Drop off проходит тестовые испытания в аэропорту Минска-4

# Самолет # общество # Василий Корнев

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