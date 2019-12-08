Система приёмки багажа Drop off проходит тестовые испытания в аэропорту Минска

Национальный аэропорт «Минск» – главные воздушные ворота Беларуси. В XXI веке, чтобы не остаться за бортом и занять свою нишу среди зарубежных конкурентов, приходится держать руку на пульсе инновационных технологий. Всё для того, чтобы путь до трапа был как можно короче, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».