Первое подорожание ноября: изменилась стоимость топлива в Беларуси

Новости Беларуси. С 11 ноября в Беларуси вырастет цена на автомобильное топливо. Стоимость бензина и дизеля изменится в 22 раз с начала года.

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», чтобы продолжить компенсацию для НПЗ роста затрат на покупку нефти, было решено увеличить цену топлива на 1 копейку.

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 41 копейку,

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 50 копеек,

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 71 копейку,

ДТ – 1 рубль 50 копеек.

Предыдущее изменение цен было 28 октября, так что нынешнее подорожание – первое за ноябрь.