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Первое подорожание ноября: изменилась стоимость топлива в Беларуси

10 ноября 2018 12:39
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Новости Беларуси. С 11 ноября в Беларуси вырастет цена на автомобильное топливо. Стоимость бензина и дизеля изменится в 22 раз с начала года.  

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», чтобы продолжить компенсацию для НПЗ роста затрат на покупку нефти, было решено увеличить цену топлива на 1 копейку.  

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 41 копейку,  

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 50 копеек,  

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 71 копейку,  

ДТ – 1 рубль 50 копеек.  

Предыдущее изменение цен было 28 октября, так что нынешнее подорожание – первое за ноябрь.  

В прошлый раз стоимость топлива возросла на копейку – здесь подробности.  

# Бензин # Экономика

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