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С 1 января для граждан стран ЕАЭС лимит ввоза товаров снизится до 500 евро

09 ноября 2018 18:12
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Новости Беларуси. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение изменить лимиты на ввоз товаров из-за границы для личного пользования,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

С 1 января жители стран союза, путешествующие наземным транспортом, смогут ввозить товаров на сумму 500 евро и по весу – не более 25 килограммов. Сейчас можно на 1500 евро и до 50 килограммов.

Решение о снижении нормы принято по предложению Российской Федерации. Новые лимиты будут действовать для всех 5 стран, которые входят в союз, в том числе и для Беларуси.

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# Налоги # Экономика # Фотофакт

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