С 1 января для граждан стран ЕАЭС лимит ввоза товаров снизится до 500 евро

Новости Беларуси. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение изменить лимиты на ввоз товаров из-за границы для личного пользования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 января жители стран союза, путешествующие наземным транспортом, смогут ввозить товаров на сумму 500 евро и по весу – не более 25 килограммов. Сейчас можно на 1500 евро и до 50 килограммов.

Решение о снижении нормы принято по предложению Российской Федерации. Новые лимиты будут действовать для всех 5 стран, которые входят в союз, в том числе и для Беларуси.