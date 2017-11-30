«Потенциал взаимного инвестирования в наших странах достаточно большой»: замминистра экономики о сотрудничестве Беларуси и Казахстана

Новости Беларуси. Упор на инновации и высокие технологии. Беларусь и Казахстан выходят на новый этап сотрудничества. Накануне об этом заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко во время переговоров с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Особенно приятно отметить, что этот визит дал старт новому этапу двустороннего сотрудничества, отличительными чертами которого станет взаимопроникновение капиталов с упором на инновации и высокие технологии. Это особенность нашей сегодняшней встречи. Высочайшие технологии, завтрашний день, а мы с Казахстаном готовы работать на этот день и устремлены в будущее.

Лидеры двух стран провели встречи в узком и расширенном составах, обсудили развитие торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, укрепления промышленной кооперации, транспортно-логистической инфраструктуры и другие перспективные направления. В это же время в Минске состоялся и белорусско-казахстанский бизнес-форум, который собрал около 400 участников. Представители деловых кругов заключили многомиллионные контракты.

Павел Утюпин, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Потенциал взаимного инвестирования в наших странах достаточно большой и обширен во многих отраслях. И в этом отношении необходимо работать. Мы для этого и проводим сегодня мероприятие, чтобы бизнес состыковывался, услышал друг друга, увидел ту поддержку, которая оказывается со стороны глав государств, правительства. И чтобы эти проекты реализовывались.

30 ноября официальный визит в Беларусь Нурсултан Назарбаева продолжится. Ожидается, что он примет участие в саммите ОДКБ.