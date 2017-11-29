Новости экономики за 29.11.2017

Новости Беларуси. Всемирный банк выделит Беларуси дополнительный заем на 14 миллионов долларов для развития лесного сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее профильное ведомство уже получило от международной финансовой организации кредитные средства более чем на 40 миллионов. Деньги направили на закупку техники, создание питомников с современной технологией получения саженцев.

В Беларуси строят три таких центра: в Брестской, Витебской и Минской областях. Благодаря поддержке Всемирного банка, в течение ближайших трех лет современные лесосеменные комплексы появятся и в других областях.

Аграриям впервые вернут деньги, затраченные на проезд по платным дорогам во время уборочной кампании. Средства будут возвращаться только за технику, которая непосредственно использовалась при перевозках зерна. Пока в местных органах власти уточняют суммы. Вернут деньги, в соответствии с распоряжением Президента, до 1 марта следующего года.

Как сэкономить на расходах, предпочитая безналичные платежи наличным. Один из вариантов, платить за билеты на культурные мероприятия через ЕРИП напрямую организаторам. Для этого подойдет любой мобильный банк. Цена может быть заметно ниже, поскольку в ней нет наценки билетного оператора.

Туристы тоже могут сэкономить на проживании в отеле. На банковскую карту можно вернуть до 5%, если бронировать и платить через специализированные сайты. Правда, деньги поступят на счет не сразу, а в течение пары месяцев.

Интерес к биткоину и криптовалютам проявляют все большее количество людей. Курс биткоина накануне достиг отметки $10 тыс. благодаря притоку на рынок новых денег и ожиданиям скорого запуска фьючерсов на эту криптовалюту. Прогнозы на дальнейший рост сохраняются. С начала года биткоин подорожал более чем в 10 раз, а его капитализация превысила 167 миллиардов долларов

И к курсам реальных валют. Доллар прибавил треть копейки. Актуальный курс на завтра 2 рубля ровно. Евро на ту же треть копейки подешевел. Завтра по Нацбанку – 2.37. Курс российского рубля вырос почти на копейку и за сотню торгуют 3 рубля 43 копейки.